Координационный совет белорусской оппозиции обратился к россиянам

Как отмечается в заявлении, оппозиция никогда не ставила и не ставит своей целью ухудшить отношения с Россией, как это пытаются преподнести белорусские официальные каналы.

Координационный совет также подчеркивает, что не стремится захватить власть, однако власть должна сменяться на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений.

Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к президенту России перед его встречей с Александром Лукашенко. Она назвала Лукашенко «узурпатором» и предупредила, что все возможные договоренности в Сочи не будут иметь законной силы.