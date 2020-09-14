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16:03, 14 сентября 2020

«Шарите»: Состояние Навального продолжает улучшаться

Навальный может самостоятельно вставать с постели, он отключен от ИВЛ.



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