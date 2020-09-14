Президенты России и Франции в телефонном разговоре обсудили отравление политика Алексея Навального

Эмманюэль Макрон, как следует из коммюнике Елисейского дворца, лично сказал Владимиру Путину, что Париж разделяет выводы своих европейских партнеров о применении против Навального вещества из группы «Новичок». Выдержки из коммюнике приводят, в частности, газета Le Monde и «Новая газета». Из них следует, что Макрон подтвердил проведение французскими экспертами собственного исследования анализов Навального. В связи с этим, как отмечается, президент Пятой республики выразил полную солидарность с Германией по поводу возможных мер, связанных с отравлением оппозиционера. В ответ на это, следует уже из сообщения Кремля, Путин сказал о неуместности, как утверждается, «голословных, ни на чем не основанных обвинений» России. Также он потребовал передать Москве биоматериалы и официального заключения по результатам проб.

Ранее правительство Германии сообщало, что отравление Навального нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» подтвердили независимые лаборатории из Франции и Швеции. В Берлине отмечали, что исследование проводит и Организация по запрещению химического оружия.

Российские врачи ранее отрицали, что в анализах Навального есть следы яда. В Кремле, в свою очередь, подчеркивали, что оснований для возбуждения уголовного дела по факту отравления политика нет.