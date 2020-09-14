Путин: Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране

Президент Путин заявляет о том, что Россия рассматривает Белоруссию как ближайшего союзника и будет соблюдать все договоренности с Белоруссией, в том числе по ОДКБ и союзному государству. Путин также напомнил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику. Минск получит кредит на полтора миллиарда долларов.

При этом Путин добавил, что белорусы сами, без подсказок извне, должны разобраться в ситуации в своей стране. Переговоры Путина и Лукашенко сегодня проходят в Сочи.