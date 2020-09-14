Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице не планируется никаких дополнительных ограничений в связи с пандемией коронавируса. При этом градоначальник напомнил, что необходимо соблюдать требования масочного режима в метро, магазинах и других общественных местах.