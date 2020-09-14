Медики будут получать стимулирующие выплаты и в сентябре

Их планируется продлить и для сотрудников социальных учреждений, — сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он напомнил, что на эти цели выделено почти два миллиарда рублей.
2020-09-14T15:33:07+03:00
2020-09-14T15:33:07+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 14 сентября 2020
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