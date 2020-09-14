В Сочи начались переговоры президентов России и Белоруссии

Встреча проходит в резиденции Бочаров Ручей в формате один на один. Судя по сообщению Кремля, подписания документов и пресс-конференции по итогам встречи не планируется. Это первая личная встреча Лукашенко и Путина после начала протестов в Белоруссии. Бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская выразила сожаление, что Путин «решил вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом».

Ранее Путин публично поддержал Лукашенко, поздравил с победой на выборах, а также объявил о создании резерва из сотрудников правоохранительных органов, которых могут отправить в Белоруссии.