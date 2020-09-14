Франция призывает Россию провести тщательное расследование, чтобы прояснить ситуацию с Алексеем Навальным, — сообщает Елисейский дворец после телефонного разговора президентов Макрона и Путина. По данным французских СМИ, Макрон напомнил о выводе французских экспертов, которые подтвердили, что Навальный был отравлен «Новичком». В свою очередь, Путин ответил, что голословные обвинения в адрес России неуместны, — это сообщение Кремля.
2020-09-14T15:16:17+03:00
2020-09-14T15:32:16+03:00
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15:16, 14 сентября 2020
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