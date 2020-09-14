Памфилова считает, что избирательная кампания 2020 года стала лучшей с начала работы нынешнего состава ЦИК

По оценке председателя Центризбиркома, единый день голосования прошел спокойно и без серьезных нарушений. При этом она предъявляет претензии к наблюдателям. Памфилова утверждает, что избирательные комиссии сделали все возможное, чтобы создать максимально доброжелательную атмосферу для наблюдателей.

В свою очередь, движение «Голос» сообщает о правовом произволе на избирательных участках. Выборы показали, насколько небрежно избирательные комиссии относятся к нарушениям — сказал в эфире «Эха Москвы» сопредседатель движения Григорий Мельконьянц. По его мнению, многодневное досрочное голосование может легко обеспечить необходимый уровень явки и нужные власти результаты.