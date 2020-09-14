Главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича лишили белорусского паспорта

31-го августа ему было отказано во въезде в Белоруссию из Польши. Кондрусевич не смог вернуться в Белоруссию с территории Польши еще 31 августа. Погранслужба страны отказала ему во въезде. Сегодня стало известно об ответе, который он получил на свое обращение.

Выяснилось, что паспорт главы римской-католической церкви в Белоруссии признан недействительным, о чем сказал глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо. Архиепископу при этом рекомендовали обратится в министерство внутренних дел республики.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Кондрусевич получил задание в Польше, за что и попал в список невъездных. По словам Лукашенко архиепископ цитирую «влез в политику и потащил за собой верующих», за что на нем лежит двойная ответственность.

Сам Кондрусевич намерен обратиться в МВД, чтобы выяснить основания, по которым его белорусский паспорт признан недействительным.