В Сочи начались переговоры президентов Путина и Лукашенко

В Кремле ранее сообщили, что подписание каких-либо документов по итогам встречи не планируется. Речь пойдет о ключевых вопросах дальнейшего развития российско-белорусских отношений.

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину перед началом встречи. Она предупреждает, что все договоренности в Сочи не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Как подчеркивает Тихановская, белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах.

С заявлением выступил и Координационный совет белорусской оппозиции. В нем отмечается, что поддержка Россией действий белорусских силовиков, а также политики репрессий вместо диалога оставят серьезный негативный отпечаток на двусторонних отношениях.