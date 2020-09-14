Собянин: Дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом в осенний период в Москве не планируется

Город готов к любым негативным сценариям развития событий, заявил столичный мэр Сергей Собянин, сообщает «Интерфакс».

«Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничения, дополнительных санитарно-защитных мер мы в настоящее время не планируем, считаем их достаточными. Но при этом их нужно соблюдать», — сказал Собянин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Он подчеркнул, что необходимо неукоснительно соблюдать требования масочного режима на транспорте, в торговле, в сфере общественного питании.

«Мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы», — отметил Собянин.

При этом он заявил, что не нужно сокращать масштабы тестирования на наличие коронавируса.

«Очень важна своевременная выявляемость заболевания ковидом. Не нужно скукоживать тестирование, это очень важно. Наоборот, его надо максимально расширять, что ы мы на первых стадиях заболевания видели больного и начинали с ним работать», — сказал мэр.

По его словам, на данным момент в Москве в сутки проводится порядка 60 тысяч ПЦР-тестов и около 50 тысяч ИФА-тестов.

«Это самые большие объемы, которые делают аналогичные города в мире. В большинстве городов делают в разы меньше», — отметил Собянин.

Все необходимые лекарства и технологии для лечения пациентов с коронавирусом сегодня в Москве действуют, добавил он.