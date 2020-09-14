Макрон в разговоре с Путиным заявил, что собственный анализ Франции показал, что Навальный был отравлен «Новичком»

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил беспокойство по ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Кроме того, по сообщениям западных СМИ, которые цитируют заявление Елисейского дворца, Макрон, говоря о случившемся с Навальным, призвал Путина «пролить свет на покушение».

В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что результаты военной лаборатории ФРГ подтвердили специальные лаборатории во Франции и Швеции, все они сошлись во мнении, что Навального отравили веществом из группы боевых ФОС «Новичок».

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Политик был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы «Новичок», о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. «Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего», — заявил Песков журналистам 9 сентября.