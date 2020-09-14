Около половины россиян, опрошенных ВЦИОМ, считают, что сейчас лучшее время, чтобы забрать деньги с банковского счета

Об этом заявили 46% респондентов. Плохой идеей брать кредиты и делать крупные покупки считают 74% и 63% опрошенных соответственно, — сообщает «Интерфакс».
2020-09-14T14:37:50+03:00
2020-09-14T14:37:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:37, 14 сентября 2020
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