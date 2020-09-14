Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы в Милане

83-летний Берлускони признался журналистам, что это было самым тяжелым испытанием в его жизни.
Коронавирус также выявили у двух его детей и подруги. Они отдыхали на вилле политика на острове Сардиния.
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83-летний Берлускони признался журналистам, что это было самым тяжелым испытанием в его жизни.
Коронавирус также выявили у двух его детей и подруги. Они отдыхали на вилле политика на острове Сардиния.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…