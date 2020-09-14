Следствие предъявило новое обвинение активистке движения «Левое сопротивление» Дарье Полюдовой

На этот раз речь идет об оправдании терроризма, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьева.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13-го ноября. Полюдова виновной себя не признаёт.