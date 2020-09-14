Следствие предъявило новое обвинение активистке движения «Левое сопротивление» Дарье Полюдовой

На этот раз речь идет об оправдании терроризма, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьева.
Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13-го ноября. Полюдова виновной себя не признаёт.
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На этот раз речь идет об оправдании терроризма, — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката «Апологии протеста» Леонида Соловьева.
Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 13-го ноября. Полюдова виновной себя не признаёт.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…