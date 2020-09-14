Президенты России и Белоруссии будут общаться в Сочи «один на один»

Участие делегации не планируется, — сообщил РИА кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков. переговоры должны начаться около 14 часов. Ограничений по времени нет.

Как уточнили в Кремле, особое внимание планируется уделить перспективам интеграции в рамках союзного государства. Утверждается, что подписания совместных документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируются.

Сам Лукашенко говорил, что на встрече с Путиным намерен расставить точки на i по чувствительным вопросам отношений между двумя странами.