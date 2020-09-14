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14:11, 14 сентября 2020

В Сочи должна начаться встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко

Президент Белоруссии прилетел на берег Чёрного моря еще несколько часов назад. Когда именно стартуют переговоры — пока неизвестно. Этим утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что встреча глав государств не ограничена по времени, и она продлится настолько долго, насколько потребуется.

Согласно официальной повестке переговоров Путин и Лукашенко собираются обсудить сотрудничество и дальнейшую интеграцию между двумя странами. Встреча президентов будет проходить в формате «один на один».

Тем временем соперник Александра Лукашенко на минувших выборах Светлана Тихановская объявила сегодня, что любые договорённости на встрече глав государств не будут иметь законной силы. Она подчеркнула, что Лукашенко нелегитимный президент и новая власть пересмотрит все договоры, которые он подпишет.

Россия — одна из немногих стран, которая признала итоги президентских выборов в Белоруссии.



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