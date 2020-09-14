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14:10, 14 сентября 2020

В Евросоюзе подготовили проект санкций против лиц, которые причастны к нарушению прав человека

Публикацию в бельгийском издании официальный Брюссель пока не прокомментировал.



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