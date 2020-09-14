Единый день голосования, чьи итоги подводит Центризбирком, существенно не изменил расстановку сил в регионах

В подавляющем большинстве случаев победу одержали кандидаты от правящей партии. Выборы глав регионов, которые состоялись в 18 субъектах, окончились победой всех действующих губернаторов или назначенных Кремлем исполняющих обязанности. Второго тура не будет даже в Иркутской области, где его предрекали эксперты.

Победивший там Игорь Кобзев, шедший самовыдвиженцем, правда, набрал один из минимальных процентов по сравнению с другими победителями — немногим более 60%. А вот в нескольких регионах представители «Единой России» получили даже больше, чем Владимир Путин на президентских выборах. Результаты и. о. губернатора Севастополя Михаила Развожаева и президента Татарстана Рустама Минниханова — около 85%.

Не случилось сенсации и на выборах в законодательные собрания 11 регионов. Во всех из них «Единая Россия» получила большинство мандатов. А вот на выборах в думы нескольких городских парламентов в Сибири оппозиция достигла серьезных успехов. Так, например, в Томске кандидаты от «Умного голосования» политика Алексея Навального собрали почти половину мандатов и лишили «Единую Россию» большинства.

Среди избравшихся в городе — два его соратника, в том числе начальница томского штаба Ксения Фадеева. На выборах в Новосибирскую городскую думу, где пыталась избираться коалиция, поддержанная Навальным, также по одному из округов победил начальник регионального штаба Сергей Бойко.

Региональные выборы впервые проходили в течение несколько дней. Это позволила сделать принятая недавно норма о возможности многодневного голосования.

КПРФ не признает результаты голосования в тех регионах, где были сняты ее кандидаты, — пообещал лидер партии Геннадий Зюганов. В Центризбиркоме утверждают, что никаких серьезных нарушений во время единого дня голосования не отмечено.

16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму в следующем году без сбора подписей. Об этом сообщила глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, в региональные парламенты прошли три новые политические организации — это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива». По мнению главы ЦИКа, это существенные изменения, которые смогут увеличить конкуренцию и привлечь избирателей. В целом, считает Памфилова, избирательная система страны справилась с проведением выборов.

Прошедшие выборы показали, насколько небрежно избирательные комиссии относятся к нарушениям. Так считает сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц. По его мнению, многодневное досрочное голосование может легко обеспечить необходимый уровень явки и нужные власти результаты.