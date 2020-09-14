Прирост заболевших коронавирусом в России, по данным оперативного штаба, достиг максимальных значений с конца июля

COVID-19 за день был выявлен более чем у 5,5 тысяч человек. В Москве прирост заразившихся продолжает оставаться самым высоким. При этом он увеличился по сравнению с предыдущим днем: за сутки коронавирус выявили почти у 700 человек.

Около 200 новых случаев — в Санкт-Петербурге, близки к этой отметке в Подмосковье и Ростовской области. А в Ненецком автономном округе новых заболевших коронавирусом, по данным оперативного штаба, нет — эта тенденция сохраняется уже несколько дней.

Нет новых случаев и в Чукотском автономном округе. Тем не менее, общероссийский суточный прирост заболевших коронавирусом остается выше 5 тысяч человек уже 10 дней. До этого, начиная с середины августа, показатель был меньше 5 тысяч.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что небольшой рост заболеваемости в некоторых регионах связан с тем, что россияне возвращаются из отпусков. По его оценке, ситуация с коронавирусом стабильная.

Между тем суточное число умерших, по утверждениям оперативного штаба, оказалось значительно ниже, чем в течение прошедшей недели. Скончались, как отмечается, 57 человек, из них 11 — в Москве. Выздоровели, в свою очередь, почти 2,5 тысячи человек.

Россия продолжат оставаться в десятке стран-лидеров по приросту новых случаев коронавируса. При этом в занимающей по этому показателю первое место Индии он составляет свыше 93 тысяч человек, а в США — почти 32 тысячи за сутки.