Следственный комитет, по данным газеты «Коммерсантъ», возбудил еще одно дело о хищениях в Роскосмосе

Это стало результатом проверки, которая проводилась два года назад. Выяснилось, что корпорация дважды заплатила за обновление своих технических систем.
Ущерб составил 200 миллионов рублей. Подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет.
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Это стало результатом проверки, которая проводилась два года назад. Выяснилось, что корпорация дважды заплатила за обновление своих технических систем.
Ущерб составил 200 миллионов рублей. Подозреваемых и обвиняемых в деле пока нет.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…