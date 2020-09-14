Памфилова: 16 партий смогут участвовать в выборах в Госдуму в следующем году без сбора подписей

По словам главы ЦИК, в региональные парламенты прошли три новые политические организации — это «Новые люди», «За правду» и «Зеленая альтернатива».

По мнению Памфиловой, это существенные изменения, которые смогут увеличить конкуренцию и привлечь избирателей. В целом, считает Памфилова, прошедшие накануне выборы были беспрецедентно сложными для избирательной системы, но она справилась.

Отметим, что во всех 18-ти регионах, где проходили выборы губернаторов, победу одержали действующие руководители. Причем, у трети из них, согласно официальным данным, более 80% голосов.

Политолог Михаил Виноградов сказал в эфире «Эха Москвы», что фальсификация итогов голосования — это традиционная практика регионов. Виноградов считает, что в этом году в ходе выборов было меньше сюрпризов, чем в 2018-м году.