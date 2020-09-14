«Голос»: Прошедшее голосование показало, что только наблюдение может обеспечить прозрачность и объективность выборов

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц.

«Эти выборы показали, что там, где был контроль, результаты и по явке, и по итогам соответствуют действительности. А где его не было — аномальная явка и победа административных кандидатов с огромным отрывом. Если рассматривать это голосование как подготовку к федеральным выборам в Госдуму в 2021 году, нас ждут непростые времена. Фактически многодневное досрочное голосование обеспечит при желании необходимый уровень и явки, и результатов. Задача общества — навалиться на наблюдение», — отметил Мельконьянц.

С его точки зрения, сейчас Россия вернулась во времена бывшего главы ЦИК Владимира Чурова. «Мы видим пренебрежение к законным процедурам. Это видно по отпискам, которые комиссии делают на сообщения о нарушениях. Комиссии даже подтверждают эти нарушения, потому что они очевидны. Например, не проставлены паспортные данные избирателей, отсутствуют подписи или сведения о выдаче бюллетеней. Но они говорят, что это какие-то оплошности, и ничего страшного нет. В целом уровень подготовки комиссий снизился», — считает Мельконьянц.

Он обратил внимание на то, что все это поддерживается Центризбиркомом, который заявляет, что комиссии перегружены и якобы вынуждены реагировать на провокации наблюдателей. «Все та же история с фейками и провокациями тиражируется и на федеральном, и на региональном уровне. И комиссии оправдывают этим свои фальсификации и ошибки. В итоге мы имеем огромное количество нарушений, связанных с непрозрачностью их работы», — сказал Мельконьянц.

Он также отметил «серьезную деградацию» Центризбиркома по процедурным вопросам, отношению к наблюдению и жалобам избирателей». «В 2019 году ЦИК переформатировался в PR-службу, когда сообщения о нарушениях стали восприниматься как нечто враждебное. Мне кажется, этот состав ЦИКа уже не будет проводить никакие выборы, потому что в марте у него истекают полномочия», — заключил Мельконьянц.