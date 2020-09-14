Неизвестный мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге и отказывается спускаться

Как сообщили ТАСС в управлении МВД, сотрудники полиции сейчас ведут с ним переговоры. О том, какие требования выдвигает мужчина, пока неизвестно.

Источник в оперативных службах ранее утверждал, что в руках у него предмет, похожий на нож.