Неизвестный мужчина забрался на крышу одного из зданий Александро-Невской лавры в Петербурге и отказывается спускаться

Как сообщили ТАСС в управлении МВД, сотрудники полиции сейчас ведут с ним переговоры. О том, какие требования выдвигает мужчина, пока неизвестно.
Источник в оперативных службах ранее утверждал, что в руках у него предмет, похожий на нож.
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Как сообщили ТАСС в управлении МВД, сотрудники полиции сейчас ведут с ним переговоры. О том, какие требования выдвигает мужчина, пока неизвестно.
Источник в оперативных службах ранее утверждал, что в руках у него предмет, похожий на нож.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…