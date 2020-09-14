Действующие главы регионов победили на выборах губернаторов, которые состоялись в воскресенье

Судя по всему, второго тура не будет ни в одном из 18 субъектов РФ. Треть губернаторов, согласно предварительным официальным данным, заручились поддержкой более 80% избирателей. «Единая Россия» сообщает о победе в законодательные собрания 11 регионов.

Между тем, сторонники Алексея Навального смогли пройти в городскую думу Томска и в городском совет Новосибирска. Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов считает, что на прошедших выборах так называемое «умное голосование» сработало успешно за исключением тех регионов, где развита практика масштабной фальсификации результатов.

Отметим, в Центризбиркоме не видят серьезных нарушений в ходе голосования.