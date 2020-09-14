Политолог: Региональные выборы в России прошли благополучно для власти

Такое мнение выразил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Итоги в пользу власти, хотя есть и парадоксы. Но в целом для власти выборы прошли благополучно и технически результаты были достигнуты», — сказал он.

Виноградов обратил внимание, что снижение уровня жизни россиян из-за пандемии коронавируса и других экономических проблем не повлияло на явку и результаты голосования. «Протестное голосование не выросло. Может, в силу того, что эти выборы не были главным событием повестки ни в сентябре, ни в августе, когда случились белорусские протесты и отравление Навального. Пока серьезного протестного всплеска не было, хотя в целом рейтинги власти падали», — уточнил он.

Вместе с тем Виноградов напомнил, что в некоторых регионах власти «корректируют результаты» голосования в свою пользу. «Уровень коррекции итогов выборов в регионах сильно различается. Там, где мы видим зашкаливающие цифры, типа Краснодарского края и Тамбовской области, сложилась традиция коррекции. Например, в Тамбовской области действующий губернатор получил порядка 86% голосов, при этом в Тамбове — в областном центре — он получил 39-41%. Диспропорция колоссальная и вызывает вопросы. Тем более что в Тамбове на выборах в городскую Думу у партии «Родина» 45%, а у «Единой России» — порядка 20%», — отметил политолог.

Однако, с точки зрения М.Виноградова, есть регионы, где вряд ли была коррекция результатов. «Там такая традиция не сложилась, или часто меняли губернаторов, и по большому счету никто не хочет брать на себя ответственность, потому что может однажды прилететь и довольно больно. Например, в Коми, где ждали самые плохие цифры для «Единой России» из-за дела бывшего главы республики Вячеслава Гайзера. Или если брать Архангельскую и Иркутскую область, где ждали более острой борьбы, ведь там традиции серьезной коррекции нет», — заключил эксперт.

По предварительным данным, действующие губернаторы одержали победу в 18 регионах, где проходили выборы руководителей. Все они были поддержаны «Единой Россией». В партии власти также говорят о победе и на выборах в законодательные собрания. Они проходили в 11-ти субъектах. На это обратил внимание лидер «Единой России» Дмитрий Медведев.

Сторонники Алексея Навального одержали победу на выборах в двух городах. В томскую городскую думу проходят сотрудники местного штаба политика Ксения Фадеева и Андрей Фатеев. В Новосибирске на первом месте в своем округе оказался глава регионального штаба Навального Сергей Бойко.