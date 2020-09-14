В России за сутки, согласно официальной статистике, выявлено более 5,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

Это максимальное значение с 30-го июля. Лидером по данному показателю остается Москва — за день COVID-19 подтвердился почти у 700 человек.

Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе в октябре и ноябре. Об этом агентству «Франс-Пресс» заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

По его словам, увеличение числа смертей будет связано с ростом числа инфицированных: «Ситуация усложнится. В октябре и ноябре мы увидим более высокую смертность. Я понимаю, что многие страны не хотят слышать эти плохие новости. Пандемия закончится лишь тогда, когда мы как сообщество поймем, как жить с этим вирусом. И дело вовсе не в вакцине. Я все время слышу: вакцина положит конец пандемии. Конечно же, нет. Мы даже не знаем, помогут ли прививки всем группам населения. И еще: если нам придется работать с разными видами вакцин, то это будет просто логистический кошмар».