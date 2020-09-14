Рособрнадзор рекомендует школам не учитывать результаты всероссийских проверочных работ в итоговых оценках за четверть

Эти работы российские школьники обычно пишут в конце учебного года, однако из-за пандемии их перенесли на осень и возможно они станут даже более информативными, поскольку цель — проверить так называемые остаточные знания.

Как пояснили в Рособрнадзоре — это скорее памятка для учителя, который оценив результаты, может понять, какие именно темы даются школьникам с большим трудом и какие пробелы остались по программе предыдущего класса.

В Рособрандзоре не собираются оценивать квалификацию учителей по итогам работ и даже намерены наказывать чиновников, которые составляют рейтинги школ. Преподавателей предостерегают от того, чтобы натаскивать учеников дабы добиться ненужного в данном случае результата. Чтобы избежать утечек, каждой школе будет предложен отдельный вариант.

Предполагается, что всероссийские проверочные работы в этом году напишут около 6 миллионов учеников 5, 6, 7 и 8 классов.