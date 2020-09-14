Правительство Германии сообщает о том, что ОЗХО приступила к проверке проб, взятых у политика Алексея Навального

В кабинете министров подчеркивают, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в них вещества из группы «Новичок».
Отмечается, что отравление российского политика подтвердили эксперты из Франции и Швеции.
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В кабинете министров подчеркивают, что три независимые лаборатории подтвердили наличие в них вещества из группы «Новичок».
Отмечается, что отравление российского политика подтвердили эксперты из Франции и Швеции.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…