Правительство ФРГ: Эксперты из Франции и Швеции подтвердили версию об отравлении Навального «Новичком»

2020-09-14T11:24:13+03:00
2020-09-14T11:25:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708835-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3314891.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:24, 14 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…