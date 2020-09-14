«Открытая Россия»: Более чем 50 депутатам из коалиции «Объединенные демократы» удалось победить на прошедших выборах

Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

«Сейчас у нас есть данные о 60 депутатах из коалиции «Объединенные демократы», которые прошли в 4-х регионах. Кроме того, мы ждем результатов по Татарстану, где были вопиющие нарушения. Пока итогов более чем по половине муниципалитетов нет в системе ГАС «Выборы», — рассказала она.

Как уточнила Буракова, коалиция ставила задачу добиться избрания 100-120 депутатов. Всего же от «Объединенных демократов» был 501 кандидат, и порядка 80% из них вошли в списки «умного голосования» оппозиционного политика Алексея Навального.

Она также отметила, что, по данным «Открытой России», выборы прошли с многочисленными нарушениями. «В целом прошедшие выборы стали репетицией перед думскими. Власти в полной мере обкатали процедуру трехдневного голосования плюс использование классической «досрочки». Мы видели огромное количество нарушений, в том числе в рамках голосования на пеньках и в багажниках, когда реальное число проголосовавших было гораздо ниже, чем далее указанное в актах избирательных комиссий. Мы видели вскрытые пакеты, административные нагоны и контроль за явкой бюджетников», — пояснила Буракова.

С ее точки зрения, «можно констатировать, что выборы в России закончились». «Это была тестовая версия, и в 2021 году уже ни о какой политической конкуренции говорить не придется. Мы, безусловно, будем участвовать в следующих выборах, но задача по контролю за ними усложнилась», — заключила Буракова.