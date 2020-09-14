ФБК: Технология «умного голосования» эффективно показала себя в Томске

Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

«Безусловно, «умное голосование» сработало. Во-первых, для кандидатов от штабов Алексея Навального, во-вторых, в некоторых городских законодательных собраниях. Прежде всего, в Томской городской думе. По рекомендации «умного голосования» мы там фактически вынесли «Единую Россию»: по предварительным подсчетам, у них осталось всего 7-8 мандатов. Кроме того, в этом году мы выкинули оттуда главу фракции «Единая Россия», — рассказал он.

По словам Жданова, на муниципальных выборах в регионах с «высокой электоральной культурой, типа Новосибирской области», все сработало. «Умное голосование» не сработало лишь там, где пишут результаты выборов с потолка. Например, в таких регионах, как Татарстан, Еврейская автономная область», — заключил он.

Технология «Умное голосование» была разработана в 2019 году сторонниками оппозиционного политика Алексея Навального. Целью «Умного голосования» является разрушение монополии партии «Единая Россия» в законодательных органах власти на всех уровнях, говорится на сайте проекта.

Команда Навального предлагает исключить распыление голосов между разными кандидатами и призывает, договорившись, голосовать за самого сильного противника ЕР. При этом подчеркивается, что самый сильный кандидат определяется на основе результатов предыдущих выборов и текущих социологических опросов. На сайте проекта «Умное голосование» гражданам предлагается, указав регион и адрес, узнать имя «своего кандидата» против партии власти.