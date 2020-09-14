Иран, по данным журнала Politico готовит, покушение на посла США в ЮАР

Таким образом Тегеран хочет отмстить за убийство высокопоставленного силовика. ЦРУ уже должно было оповестить посла Лану Маркс о том, что её жизнь находится в опасности. О планах нападения иранцев на главу дипмиссии в ЮАР было известно еще весной, но в последние недели сведения об угрозе «стали более конкретными». Об этом американскому журналу Politico рассказали сразу два источника в Вашингтоне.

Они добавили, что в покушении на убийство каким-то образом замешано посольство Ирана в Претории, но других подробностей раскрывать не стали.

Лана Маркс возглавляет американское посольство в столице ЮАР с прошлого октября. Policito отмечает, что в ЦРУ не знают, почему именно её Тереган выбрал своей целью. Возможно, это связано с тем, что дипломат много лет дружила с президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом. Также в ведомстве не исключают, что Иран решил организовать убийство в ЮАР, потому что там это легче сделать, чем, например, в Европе.

Предполагается, что покушение на посла стало бы ответом на убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани, которое произошло третьего января. В исламской республике он считался национальным героем.

Официально в Иране эту публикацию еще не комментировали.