Дональд Трамп сегодня посетит Калифорнию, где не прекращаются лесные пожары

Президент США несколько недель не говорил на эту тему, за что подвергался критике. Поездка Дональда Трампа в Калифорнию была добавлена в календарь предвыборных ралли президента по Неваде и Аризоне — объявление о том, что Трамп отправится на Западное побережье, пострадавшее от самых разрушительных за последние сто лет лесных пожаров, было сделано в пятницу.

Лесные пожары полыхают в США последний месяц, но президент страны впервые упомянул о них только три дня назад в «Твиттере» — поблагодарив пожарных и спасателей за работу. А на следующий день обвинил власти Калифорнии (самого населенного и демократического штата в США) в плохом «менеджменте».

В результате лесных пожаров в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон уже сгорело больше трех миллионов акров, 25 человек погибли, в Орегоне эвакуироваться было приказано более чем полумиллиона человек — что составляет 10 процентов населения штата. Сан-Франциско на прошлой неделе накрыл густой смог красного цвета — город был похож на сцену из фильмов про апокалипсис.

Мэр Лос-Анджелеса публично обвинил Дональда Трампа в нежелании помогать Калифорнии, потому что это штат, где сильны позиции демократов.