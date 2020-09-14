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11:06, 14 сентября 2020

Дональд Трамп сегодня посетит Калифорнию, где не прекращаются лесные пожары

фото ТАСС
фото ТАСС

Президент США несколько недель не говорил на эту тему, за что подвергался критике. Поездка Дональда Трампа в Калифорнию была добавлена в календарь предвыборных ралли президента по Неваде и Аризоне — объявление о том, что Трамп отправится на Западное побережье, пострадавшее от самых разрушительных за последние сто лет лесных пожаров, было сделано в пятницу.

Лесные пожары полыхают в США последний месяц, но президент страны впервые упомянул о них только три дня назад в «Твиттере» — поблагодарив пожарных и спасателей за работу. А на следующий день обвинил власти Калифорнии (самого населенного и демократического штата в США) в плохом «менеджменте».

В результате лесных пожаров в Калифорнии, Орегоне и штате Вашингтон уже сгорело больше трех миллионов акров, 25 человек погибли, в Орегоне эвакуироваться было приказано более чем полумиллиона человек — что составляет 10 процентов населения штата. Сан-Франциско на прошлой неделе накрыл густой смог красного цвета — город был похож на сцену из фильмов про апокалипсис.

Мэр Лос-Анджелеса публично обвинил Дональда Трампа в нежелании помогать Калифорнии, потому что это штат, где сильны позиции демократов.



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