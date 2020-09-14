Действующие губернаторы, по предварительным данным, одержали победу в 18 регионах, где проходили выборы руководителей

«Единая Россия» сообщает также о победе на выборах в законодательные собрания.

Рекордсменом по активности избирателей на выборах глав регионов стал Татарстан. Там на участках побывали почти 74% избирателей. Наименьший интерес к выборам проявили жители Иркутской области — 26%.

Секретарь ЦИКа Майя Гришина сказала в эфире «Эха Москвы», что жалоб на нарушения на этих выборах было на порядок меньше, чем в ходе предыдущего голосования. В МВД утверждают, что голосование прошло без нарушений общественного порядка.

Прошедшие выборы показали, насколько небрежно избирательные комиссии относятся к нарушениям. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал сопредседатель общественного движения «Голос» Григорий Мельконьянц. По его мнению, многодневное досрочное голосование может легко обеспечить необходимый уровень явки и нужные власти результаты.