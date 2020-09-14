Всемирная организация здравоохранения прогнозирует рост смертности от коронавируса в Европе в октябре и ноябре

Об этом агентству «Франс-Пресс» заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, увеличение числа смертей будет связано с ростом числа инфицированных.
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Об этом агентству «Франс-Пресс» заявил директор европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
По его словам, увеличение числа смертей будет связано с ростом числа инфицированных.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…