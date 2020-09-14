Минтранс разработал проект изменения в правилах дорожного движения, учитывающий появление новых средств передвижения

За последние годы в мире появилось множество новых средств передвижения, многие из которых стали массовыми. Речь прежде всего о электросамокатах, гироскутерах, моноколесах. До недавнего времени их движение никак не регламентировалось.

Развивая приличную скорость, их владельцы сбивали пешеходов или сами попадали под колеса. Для этой группы в правила вводится новое понятие «средства индивидуальной мобильности». Пользователи становятся участниками движения и будут обязаны соблюдать правила, в частности, кататься в определенных местах.

Устанавливается скоростной лимит в 20 км/ч. Вводятся дорожные знаки для владельцев СИМ. Им запрещено кататься пьяными, перевозить пассажиров и грузы. Кроме того, ряд изменений коснется водителей автобусов, правил тонировки автомобилей и поведения пешеходов.

Поправки в правила дорожного движения вступят в силу через семь дней после того, как их подпишет премьер-министр.