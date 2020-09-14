«Единая Россия» потеряла большинство в городском совете Новосибирска

Кандидат от партии власти, согласно предварительным данным, получает 44% мест. Сторонники КПРФ победили в восьми округах, ЛДПР — в четырех. Также в городской совет Новосибирска прошли 14 самовыдвиженцев, из которых пятеро — участники оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». Так, в своем округе на первом месте оказался глава регионального штаба Алексея Навального.

Два сотрудника штаба политика в Томске прошли в местную городскую думу. Отметим, что эти сибирские города были в центре последних расследований Алексея Навального.

В большинстве регионов на выборах в законодательные собрания лидируют представители «Единой России». Во всех 18 регионах, где проходили выборы губернаторов, победу одержали действующие руководители.

В Центризбиркоме не видят серьезных нарушений в ходе единого дня голосования. Еще накануне глава ЦИКа Элла Памфилова говорила, что было сделано всё для того, чтобы голосование было честным.

Между тем, движение в защиту прав избирателей «Голос» утверждает, что в ходе выборов было много фактов давления на наблюдателей.