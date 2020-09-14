Суд в Кемеровской области рассмотрит иск о защите чести и достоинства трех колоний к журналисту сайта «Сибирь. Реалии»

Андрей Новашов рассказал «Эху Москвы», что это связано с его статьей о пытках. Он считает, что в сибирских колониях большая проблема с соблюдением прав заключенных.
2020-09-14T09:34:01+03:00
2020-09-14T09:50:47+03:00
https://echo.msk.ru/news/2708793-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3314851.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Эксклюзив Эха 09:34, 14 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…