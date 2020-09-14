В Центризбиркоме не увидели серьезных нарушений во время единого дня голосования

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, в Ивановской и Нижегородской областях, а также в Краснодарском крае есть случаи признания бюллетеней недействительными. Между тем, в движении в защиту прав избирателей «Голос» отмечают, что в ходе прошедших выборов было много фактов давления на наблюдателей.

КПРФ не признает результаты голосования в тех регионах, где были сняты ее кандидаты, — пообещал лидер партии Геннадий Зюганов.

Во всех 18 регионах, где проходили выборы губернаторов, победу одержали действующие руководители при поддержке «Единой России».

Стоит отметить, что в Томске, по предварительным данным, кандидаты от «умного голосования», предложенного Алексеем Навальным, получили 16 мест в городской думе из 37, а в Новосибирске в городскую думу прошел координатор штаба оппозиционного штаба политика Сергей Бойко.