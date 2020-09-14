Всемирная организация здравоохранения зафиксировала самые высокие темпы распространения коронавируса за всю пандемию

В последний раз это происходило 6 сентября. За прошедшие 24 часа по миру было выявлено около 308 тысяч новых заражённых.

Почти треть из них приходится на Индию. По оценке ВОЗ, там ситуация постепенно усугубляется, и в сентябре каждый день умирали более тысячи человек с коронавирусом. За Индией по темпам распространения инфекции международные исследователи ставят Соединённые Штаты и Бразилию.

Также во Всемирной организации здравоохранения обратили внимание на то, что в течение всего сентября рост заболеваемости наблюдается и в Европе. Самый заметный – в Испании, Великобритании и Франции.

На прошлой неделе тревогу били и чиновники из Австрии. В минувшую пятницу там власти отчитались о 859 случаях за день, чего в стране не было с марта. В связи с этим канцлер Себастьян Курц объявил о начале второй волны распространения коронавируса.

Также рост заболеваемости наблюдается и в России. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что это совершенно нормально, учитывая начало учебного года и возвращение людей из летних поездок.