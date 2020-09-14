В Лондоне должны возобновиться слушания по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа

Они ненадолго были прерваны из-за подозрения на коронавирус у одного из юристов. Против Ассанжа Вашингтон выдвинул в общей сложности 18 уголовных обвинений. Среди них — шпионаж, незаконная публикация имен секретных источников и сговор с хакерами с целью взлома баз данных ЦРУ и Агентства национальной безопасности.

Есть и обвинение в сговоре с бывшим военным аналитиком американской разведки Брэдли Мэннингом, который предоставил Ассанжу и его проекту WikiLeaks сотни тысяч секретных документов. Мэннинг впоследствии сменил и пол и имя на Челси.

Ассанжу в случае его экстрадиции из Великобритании в США может грозить до 175 дет заключения, считают адвокаты. Впрочем, в Центральном уголовном суде Лондона речь не идет о том, чтобы признать его виновным или не виновным — представители Вашингтона лишь пытаются обосновать необходимость выдачи австралийца.

Сам Ассанж, впрочем, намерен доказывать, что его преследуют по политическим мотивам и из-за этого его нельзя экстрадировать. По мнению некоторых экспертов, его адвокаты также попытаются доказать, что Ассанж является журналистом и что его защищает первая поправка к Конституции США, запрещающая ограничение свободы слова.

Ассанж временно содержится в тюрьме строгого режима Белмарш. До прошлого года на протяжении 7 лет он укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне.