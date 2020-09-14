В России подводят итоги Единого дня голосования

В большинстве случаев побеждают кандидаты от власти. Самый заметный успех властей наблюдается на губернаторских выборах. Прокремлёвские кандидаты победили во всех 18 регионах, где проходили голосования. Ни в одном случае второго тура не будет.

Согласно опубликованным результатам, самая низкая поддержка у глав Иркутской и Смоленской областей, у них по 60 и 64 процента соответственно, а самая высокая — в Тамбове и Калуге. Там люди, которые уже руководили этими регионами, показали результаты выше президентского, то есть более девяноста процентов.

Еще в 11 субъектах федерации проходили выборы в законодательные собрания и городские парламенты, и на них картина несколько более разнообразная. Как правило, «Единоросы» занимают там первое место, но, например, в городские думы Томска и Новосибирска прошли главы штабов Навального.

Ранее движение в защиту прав избирателей «Голос» назвало произошедшее в Единый день голосования «правовым произволом». По его данным, во многих регионах были случаи, когда наблюдателям не давали работать — доходило и до рукоприкладства со стороны членов комиссий. Всего интернет-сервис организации «Карта нарушений на выборах» получил 1690 сообщении о возможных нарушениях.

Тем временем глава ЦИК Элла Памфилова назвала «Карту нарушений на выборах» «хламом». По словам председателя комиссии, этот сервис содержит слишком много непроверенной информации, и проверять её нет необходимости.