Ведомство намерено снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стекол при этом норм не устанавливается. Есть и другие изменения в правила дорожного движения. Они разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, поскольку из ПДД пропадет ссылка на ГОСТ 2001 года. Согласно проекту, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Кроме того, зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».
Министерство транспорта, по сведениям газеты «Коммерсант», предлагает изменить правила тонировки машин
Ведомство намерено снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стекол при этом норм не устанавливается. Есть и другие изменения в правила дорожного движения. Они разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, поскольку из ПДД пропадет ссылка на ГОСТ 2001 года. Согласно проекту, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Кроме того, зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».