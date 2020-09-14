Министерство транспорта, по сведениям газеты «Коммерсант», предлагает изменить правила тонировки машин

Ведомство намерено снизить лимит на пропускаемость света лобовым стеклом с 75% до 70%, у других стекол при этом норм не устанавливается. Есть и другие изменения в правила дорожного движения. Они разрешают использование в машине любых медицинских аптечек, огнетушителей и знаков аварийной остановки, поскольку из ПДД пропадет ссылка на ГОСТ 2001 года. Согласно проекту, предлагается запретить стоянку и остановку на островках безопасности. Кроме того, зона действия знака «Остановка запрещена» будет прекращаться после знака «Парковка».

