Жители Белоруссии шестое воскресенье подряд вышли на акции протеста

Выступление в Минске, которое назвали «Маршем героев», некоторые наблюдатели оценили как самое многочисленное с начала протестов в республике. По оценке агентства «Интерфакс», в нем участвовали около 150 тысяч человек, в милиции говорят, что по всей стране протестовали 3 тысячи. Картину воскресного марша в белорусской столице восстанавливал Яков Широков.

Пленка

Демонстранты в этот раз решили изменить уже привычный маршрут. Вместо центра города участники марша решили идти на окраину, где располагается резиденция президента Александра Лукашенко. Как передает интернет-издание Onliner, выдвинулись несколькими колоннами, но все они натолкнулись на заслон, который установили силовики на подходах к резиденции. В одном из районов раздались выстрелы. В МВД позже сказали, что их сотрудник стрелял в воздух из помпового ружья, когда протестующие пытались отбить у милиции задержанных. В другом месте, на подходах к поселку Дрозды, где размещен президентский комплекс, по данным польского «Еврорадио», омоновцы применили светошумовые гранаты. Также агентство ТАСС передает, что еще днем в центре города силовики использовали слезоточивый газ прежде чем начать задержания. В МВД эту информацию не подтверждали, а применение гранат вообще отрицали. В Бресте, где также проходила протестная акция, милиция задействовала водомет. В МВД объяснили это тем, что протестующие блокировали движение транспорта.

Отводка

Всего в Минске, по данным силового ведомства, были задержаны порядка 400 человек.