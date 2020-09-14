Готовиться ко второй волне коронавируса призывают по всему миру

В Европе об усилении мер безопасности уже заявили в Чехии и Австрии.

Австрия переживает начало второй волны коронавируса. Канцлер Себастьян Курц заявил, чего осень и зима могут оказаться для страны проблемными. Как сообщает австрийское агентство APA, наиболее драматично ситуация развивается в Вене, на которую приходится половина всех новых инфицированных в стране. Для борьбы с вирусом в Австрии ужесточают режим ношения масок: теперь снова будет неохходимо закрывать нос. Будет ограничена численность людей на массовых мероприятиях. А вот открытию горнолыжного сезона в стране пока ничто не угрожает.

Вторая волна эпидемии захлестывает и Чехию. В стране опасаются, что для госпитализации тяжелых больных мощностей больниц может не хватить. В планах правительства — восстановить удаленное обучение в чешских вузах, а в школах обязать учеников не снимать медицинские маски.

Между тем новой столицей коронавируса стал Дели. В Индии каждый день заражаются под 100 тысяч человек. По количеству смертей от covid—19 эта страна вышла на первое место.