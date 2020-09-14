Родственники Ефремова сегодня могут определиться с решением о новом адвокате

Родственники осужденного за ДТП со смертельным исходом актера Михаила Ефремова сегодня могут определиться с решением о новом адвокате.

Об этом ранее сообщили в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

Член ОНК Марина Литвинович, которая посетила осужденного на 8 лет колонии Михаила Ефремова в СИЗО ранее сообщила, что жалоб на здоровье и условия содержания у него нет, а семья уже сегодня планирует определиться с новым адвокатом вместо Эльмана Пашаева. Как сообщил агентству ТАСС источник в окружении Михаила Ефремова, адвокат Эльман Пашаев якобы сам навязал свои услуги актеру, пообещав ему за 11 миллионов рублей добиться мягкого наказания. Собеседник агентства сообщил, что Пашаев получил свой гонорар еще до начала суда, на стадии предварительного расследования дела о ДТП. Сейчас, после приговора Пресненского суда предстоит апелляция и рассмотрение кассационной жалобы. По итогам процесса суд признал недостоверными показания свидетелей защиты, с помощью которых Эльман Пашаев пытался доказать алиби обвиняемого.

В Минюсте ранее отреагировали на громкий процесс тем, что предложили лишить Эльмана Пашаева статуса адвоката, а в отношении представителя потерпевшей стороны адвоката Александра Добровинского возбудить дисциплинарное дело.