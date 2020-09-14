Движение «Голос» зафиксировало накануне почти 400 сообщений о возможных нарушениях из 51 региона.

Как отмечается на сайте движения, самый громкий случай произошел во Владимирской области, где полиция сначала удерживала наблюдателей в течение 18 часов, а потом вывезла за 100 км от города, высадила на трассе и, угрожая, потребовала, чтобы они не возвращались в город. В некоторых случаях давление со стороны силовиков продолжается уже несколько дней. Как отмечают в движении «Голос», многие нарушения связаны с надомным голосованием, избирательные комиссии, по словам наблюдателей, искусственно затягивают рассмотрение жалоб.
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