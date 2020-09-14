«Единая Россия», как подсчитало агентство «Интерфакс», потеряла большинство в городской думе Томска

По предварительным данным, партия власти получит лишь 11 мандатов из 37, КПРФ — восемь мест в гордуме, самовыдвиженцы — шесть, «Справедливая Россия», «Новые люди» и «Яблоко» — по три, ЛДПР — по два, «Партия Роста» — одно. Ранее сообщалось, что, по предварительным итогам выборов, в гордуму Томска смогли пробиться двое членов томского штаба политика Алексея Навального — Ксения Фадеева и Андрей Фатеев.